Die erweiterte TSMC Open Innovation Platform treibt die Zusammenarbeit im Ökosystem voran, um HPC- und mobile Anwendungen der nächsten Generation zu ermöglichen

TSMC (TSE: 2330, NYSE: TSM) kündigte heute auf dem Open Innovation Platform Ecosystem Forum 2022 die Open Innovation Platform (OIP) 3DFabric Alliance an. Die neue TSMC 3DFabric Alliance ist die sechste OIP-Allianz von TSMC und die erste ihrer Art in der Halbleiterindustrie, die mit Partnern zusammenarbeitet, um die Innovation und Bereitstellung des 3D-IC-Ökosystems zu beschleunigen. Dazu bietet die Allianz ein vollständiges Spektrum an erstklassigen Lösungen und Dienstleistungen für Halbleiterdesign, Speichermodule, Substrattechnologie, Tests, Fertigung und Packaging. Diese Allianz soll Kunden helfen, Innovationen auf Silizium- und Systemebene schnell zu implementieren und HPC- sowie mobile Anwendungen der nächsten Generation mithilfe der 3DFabric-Technologien von TSMC, einer umfassenden Familie von 3D-Silizium-Stacking- und fortschrittlichen Packaging-Technologien, zu ermöglichen.

"3D-Silizium-Stacking und fortschrittliche Packaging-Technologien öffnen die Tür zu einer neuen Ära der Innovation auf Chip- und Systemebene und. Dies erfordert eine umfassende Zusammenarbeit im Ökosystem, damit Designer den besten Weg durch die unzähligen, verfügbaren Optionen und Ansätze finden", so Dr. L.C. Lu, TSMC Fellow und Vice President of Design and Technology Platform. "Mit der kollektiven Führung von TSMC und unseren Ökosystempartnern bietet unsere 3DFabric Alliance den Kunden einen einfachen und flexiblen Weg, das Potenzial von 3D-ICs in ihren Designs freizusetzen, und wir sind gespannt auf die Innovationen, die sie mit unseren 3DFabric-Technologien schaffen können."

"Als Pionier im Bereich Chiplets und 3D-Silizium-Stacking freut sich AMD über die Einführung der 3DFabric Alliance von TSMC und die wichtige Rolle, die sie bei der Beschleunigung von Innovationen auf Systemebene spielen wird", sagte Mark Fuselier, Senior Vice President of Technology Product Engineering bei AMD. "Wir haben die Vorteile der Zusammenarbeit mit TSMC und seinen OIP-Partnern bereits bei den weltweit ersten TSMC-SoIC-basierten CPUs gesehen und freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit, um die Entwicklung eines robusten Chiplet-Stacking-Ökosystems für künftige Generationen energieeffizienter, leistungsstarker Chips zu fördern."

OIP 3DFabric Alliance

Als das umfassendste und dynamischste Ökosystem der Branche besteht die TSMC OIP aus sechs Allianzen: EDA Alliance, IP Alliance, Design Center Alliance (DCA), Value Chain Alliance (VCA), Cloud Alliance und jetzt auch der 3DFabric Alliance. TSMC hat OIP im Jahr 2008 ins Leben gerufen, um Kunden bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität des Halbleiterdesigns zu helfen. Dazu hat TSMC ein neues Paradigma der Zusammenarbeit entwickelt, das die Entwicklung und Optimierung über Technologien von TSMC, elektronische Designautomatisierung (EDA), IP und Designmethodik hinweg organisiert.

Die Partner der neuen 3DFabric Alliance erhalten frühzeitig Zugang zu den 3DFabric-Technologien von TSMC und können so ihre Lösungen parallel zu TSMC entwickeln und optimieren. Dies verschafft den Kunden einen Vorsprung bei der Produktentwicklung durch frühe Verfügbarkeit hochwertiger, sofort einsatzbereiter Lösungen und Dienste von EDA und IP bis hin zu DCA/VCA, Memory, OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), Substrate, und Testing

"Das Team von Amazon Annapurna Labs ist für die Entwicklung von Innovationen in Silizium für die Kunden von Amazon Web Services verantwortlich, und wir haben eng mit TSMC zusammengearbeitet, als wir unser AWS Trainium-Produkt unter Verwendung der fortschrittlichen Packaging-Technologien von TSMC, einschließlich CoWoS, und der unterstützenden Infrastruktur von der Architekturdefinition, dem Package-Design und der Prozessvalidierung bis hin zur erfolgreichen Produktion entwickelten", erklärte Nafea Bshara, Amazon Web Services Vice President und Distinguished Engineer. "Als TSMC-Kunde freuen wir uns über die Einführung der OIP 3DFabric Alliance, die TSMCs Führungsrolle und Engagement für die nächste Generation von 3D-IC-Designs demonstriert."

Neue Zusammenarbeit mit 3DFabric Alliance Partnern

EDA -Partner erhalten frühzeitig Zugang zu den TSMC 3DFabric-Technologien für die EDA-Tool-Entwicklung und -Erweiterung, um optimierte EDA-Tools und Design-Flows anzubieten, die auf effizientere Weise 3D-IC-Designs ermöglichen.

-Partner erhalten frühzeitig Zugang zu den TSMC 3DFabric-Technologien für die EDA-Tool-Entwicklung und -Erweiterung, um optimierte EDA-Tools und Design-Flows anzubieten, die auf effizientere Weise 3D-IC-Designs ermöglichen. IP -Partner entwickeln 3D-IC-IPs, die mit den Die-to-Die-Schnittstellenstandards und den 3DFabric-Technologien von TSMC kompatibel sind, um den Kunden eine breite Palette an bewährten IP-Lösungen höchster Qualität zu bieten.

-Partner entwickeln 3D-IC-IPs, die mit den Die-to-Die-Schnittstellenstandards und den 3DFabric-Technologien von TSMC kompatibel sind, um den Kunden eine breite Palette an bewährten IP-Lösungen höchster Qualität zu bieten. DCA/VCA -Partner profitieren von einer frühzeitigen Zusammenarbeit mit gemeinsamen Kunden im Bereich der 3DFabric-Technologien und der Abstimmung der Roadmap mit TSMC, was ihre Servicekapazitäten für 3DFabric-Design, IP-Integration und Produktion verbessern wird.

-Partner profitieren von einer frühzeitigen Zusammenarbeit mit gemeinsamen Kunden im Bereich der 3DFabric-Technologien und der Abstimmung der Roadmap mit TSMC, was ihre Servicekapazitäten für 3DFabric-Design, IP-Integration und Produktion verbessern wird. Memory -Partner profitieren von einer frühzeitigen technologischen Einbindung, um die Spezifikationen zu definieren, und einer frühzeitigen Abstimmung mit TSMC in Bezug auf technische Kriterien, die die Markteinführungszeit für künftige HBM-Generationen verkürzen werden, um die Anforderungen an 3D-IC-Designs zu erfüllen.

-Partner profitieren von einer frühzeitigen technologischen Einbindung, um die Spezifikationen zu definieren, und einer frühzeitigen Abstimmung mit TSMC in Bezug auf technische Kriterien, die die Markteinführungszeit für künftige HBM-Generationen verkürzen werden, um die Anforderungen an 3D-IC-Designs zu erfüllen. OSAT -Partner, die die Produktionsqualität und die technischen Anforderungen von TSMC unterstützen, arbeiten mit TSMC zusammen, um die Produktionsanforderungen der Kunden durch kontinuierliche Verbesserungen in allen Aspekten der Technologie- und Produktionsfähigkeit und -unterstützung zu erfüllen.

-Partner, die die Produktionsqualität und die technischen Anforderungen von TSMC unterstützen, arbeiten mit TSMC zusammen, um die Produktionsanforderungen der Kunden durch kontinuierliche Verbesserungen in allen Aspekten der Technologie- und Produktionsfähigkeit und -unterstützung zu erfüllen. Substrate -Partner profitieren von einer frühzeitigen technologischen Zusammenarbeit mit TSMC, um die zukünftigen Anforderungen der 3DFabric-Technologien zu erfüllen, die die Qualität des Substratmaterials, die Zuverlässigkeit und die Integration neuer Substrate verbessern werden, um die Produktion der 3D-IC-Designs der Kunden zu beschleunigen.

-Partner profitieren von einer frühzeitigen technologischen Zusammenarbeit mit TSMC, um die zukünftigen Anforderungen der 3DFabric-Technologien zu erfüllen, die die Qualität des Substratmaterials, die Zuverlässigkeit und die Integration neuer Substrate verbessern werden, um die Produktion der 3D-IC-Designs der Kunden zu beschleunigen. Testing-Partner arbeiten bereits in einer frühen Phase mit TSMC zusammen, um Test- und Belastungsmethoden für die 3DFabric-Technologien von TSMC zu entwickeln, die eine umfassende Abdeckung der Zuverlässigkeits- und Qualitätsanforderungen bieten, damit die Kunden ihre differenzierten Produkte schnell auf den Markt bringen können.

"Mithilfe der CoWoS-Technologien und der zugehörigen Infrastruktur von TSMC hat NVIDIA bereits mehrere Generationen von Hochleistungs-GPU-Produkten gefertigt", sagte Joe Greco, Senior Vice President, Advanced Technology Group, NVIDIA. "Die neue 3DFabric Alliance von TSMC wird die Technologie auf eine breitere Produktpalette und ein höheres Integrationsniveau ausweiten."

TSMC 3Dblox

Um der steigenden Komplexität des 3D-IC-Designs zu begegnen, hat TSMC den TSMC 3Dblox-Standard eingeführt. Dieser Standard vereinheitlicht das Design-Ökosystem mit qualifizierten EDA-Tools und Abläufen für die TSMC 3DFabric-Technologie. Der modularisierte TSMC 3Dblox-Standard wurde entwickelt, um die wichtigsten physikalischen Stapel- und logischen Verbindungsinformationen in 3D-IC-Designs in einem einzigen Format zu modellieren. TSMC hat mit EDA-Partnern in der 3Dfabric Alliance zusammengearbeitet, um die Nutzung von 3Dblox für jeden Aspekt von 3D-IC-Designs zu ermöglichen, einschließlich physikalischer Implementierung, Timing-Verifizierung, physikalischer Verifizierung, EMIR-Analyse (Electro-Migration IR Drop), thermischer Analyse und mehr. TSMC 3Dblox ist auf maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bietet ultimative Produktivität beim 3D-IC-Design.

TSMC 3DFabric-Technologien

TSMC 3DFabric, eine umfassende Familie von 3D-Silizium-Stacking- und Advanced-Packaging-Technologien, erweitert das Angebot des Unternehmens an fortschrittlichen Halbleitertechnologien, um Innovationen auf Systemebene freizusetzen. 3DFabric von TSMC umfasst sowohl Frontend-, 3D-Chip-Stacking-Technologien oder TSMC-SoIC(System on Integrated Chips), als auch Backend-Technologien, zu denen die CoWoS und InFO-Packaging-Technologien gehören, die eine bessere Leistung, einen optimierten Stromverbrauch, einen besseren Formfaktor und eine höhere Funktionalität für die Integration auf Systemebene ermöglichen. Neben CoWoS und InFO, die bereits in der Serienproduktion sind, hat TSMC 2022 auch mit der Herstellung von TSMC-SoIC-Silizium-Stacks begonnen. TSMC verfügt jetzt über die weltweit erste vollautomatische Fabrik für 3DFabric in Chunan, Taiwan, die fortschrittliche Test-, TSMC-SoIC- und InFO-Operationen miteinander verbindet und Kunden die größtmögliche Flexibilität bietet, um ihr Packaging durch bessere Zykluszeiten und Qualitätskontrolle zu optimieren.

Zitate von Alliance-Mitgliedern:

Advantest

"Advantest arbeitet schon seit vielen Jahren aktiv mit TSMC im Bereich Chip-Testing zusammen", sagte Juergen Serrer, Executive Vice President des SoC-Geschäftsbereichs von Advantest. "Wir sind begeistert von TSMCs neuer 3DFabric Alliance und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei 3D-bezogenen Chiptests wie Power Management, Handling, Design for Test (DFT) und Systemtests, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

Alchip

"Als erfahrener Anbieter von 2.5D-ASICs für die Massenproduktion freut sich Alchip auf den Beitritt zur TSMC 3DFabric Alliance", so Johnny Shen, President und CEO von Alchip Technologies. "Diese neue Initiative festigt die Führungsposition von TSMC im Halbleiterbereich, indem sie den führenden und leistungsstarken ASIC-Unternehmen strategische Möglichkeiten bietet, die fortschrittlichsten Packaging-Fähigkeiten auf innovative Technologieunternehmen auszuweiten."

Alphawave

"Alphawave IP freut sich sehr, Gründungspartner der TSMC 3DFabric Alliance zu sein, da Die-to-Die-Interconnects eine sehr vielversprechende Technologie sind, in die wir schon seit geraumer Zeit investieren", erklärte Tony Pialis, President und Chief Executive Officer von Alphawave. "TSMC ist seit langem führend im Aufbau von Ökosystemen, die es den Kunden ermöglichen, die besten Halbleiterprodukte der Welt zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TSMC in Rahmen dieser neuen Allianz, um neue Technologien zu beschleunigen und Chiplet-Produkten den Weg in den Mainstream zu ebnen."

Amkor

"Amkor, ein führender OSAT-Anbieter, begrüßt die Gründung von TSMCs OIP 3DFabric Alliance als Katalysator für eine engere Zusammenarbeit zwischen mehreren Partnern vom Design bis hin zum Advanced Packaging, der Montage und der Testphase. OSATs sind eine wichtige Erweiterung der Fertigung bei TSMC. Sie ermöglichen die Optimierung von IC-Leistung, Stromverbrauch und Fläche", sagte Kevin Engel, Corporate Vice President des Geschäftsbereichs Flipchip und Wafer Level bei Amkor. "Amkor fühlt sich geehrt, dieser Allianz beizutreten, um die Wachstumsbereiche der Industrie, wie z. B. High-Performance-Computing, künstliche Intelligenz, Netzwerke und drahtlose Kommunikation, zu unterstützen."

Ansys

"Die 3D-IC-Technologie löst große Veränderungen in den Methoden des Halbleiterdesigns aus, indem sie die Unterscheidung zwischen Chipdesign und Systemdesign verwischt", erklärte John Lee, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Halbleiter, Elektronik und Optik bei Ansys. "Mit seiner starken Marktposition in den Bereichen Halbleitersignierung und Simulation auf Systemebene ist Ansys hervorragend aufgestellt, um mit der 3DFabric Alliance von TSMC zusammenzuarbeiten und unseren gemeinsamen Kunden bewährte Lösungen und offene Designplattformen für das 3D-IC-Design zu liefern."

ARM

"Chiplets werden in der nächsten Generation von Computing-Lösungen immer häufiger anzutreffen sein, und die Neoverse-Plattformen von ARM verwenden 2.5D- und 3D-Designs, um hohe Kernzahlen und heterogene Kombinationen mit einer Vielzahl von Beschleunigern, Speichern und IO zu ermöglichen", so Dermot O'Driscoll, Vice President of Product Management, Infrastructure Line of Business, ARM. "ARM freut sich, der TSMC 3DFabric Alliance beizutreten, um unseren gemeinsamen Kunden eine schnellere Innovation zu ermöglichen, mit größeren Rechen- und Cache-Ressourcen, die auf Ausbeute und Kosten optimiert sind und Silizium-Upgrades und Wiederverwendung ermöglichen."

ASE

"ASE freut sich, Teil der TSMC 3DFabric Alliance zu sein, die es uns ermöglicht, unsere fortschrittlichen Packaging-Technologien zusammen mit anderen erstklassigen Partnern innerhalb des 3D-IC-Ökosystems zu optimieren",erläuterte Mike Hung, Senior Vice President of Central Engineering, ASE Inc. "Das exponentielle Wachstum des High-Performance-Computing (HPC)-Marktes beschleunigt die Rolle der heterogenen Integration. ASE hat bereits ein solides Technologieportfolio aufgebaut, das Kunden dabei hilft, eine höhere Rechenleistung und eine bessere Energieeffizienz zu erzielen. Der Beitritt zu dieser neuen Alliance wird unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden komplette schlüsselfertige Dienstleistungen anzubieten und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen."

Cadence

"Im Laufe der Jahre hat Cadence eng mit TSMC bei EDA- und IP-Kooperationen zusammengearbeitet, um Kunden die erfolgreiche Nutzung von TSMC 3DFabric-Technologien zu ermöglichen", erklärte Dr. Chin-Chi Teng, Senior Vice President und General Manager der Digital Signoff Group bei Cadence. "Unsere jüngste Zusammenarbeit mit TSMC umfasst EDA-Innovationen zum TSMC 3Dblox-Standard und die Zertifizierung der Integrity 3D IC-Plattform, unserer einheitlichen Lösung für die Planung, Implementierung und Analyse von 3D-ICs. Was die IP betrifft, so haben wir die Ultralink D2D PHY IP mit 40 Gbit/s/Kanal und die 112G-XSR PHY IP geliefert, was eine starke Roadmap für den Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) Standard zur Verbindung von Chiplets darstellt. Mit dem Beitritt zu der neuen OIP 3DFabric Alliance bekräftigen wir unser Engagement, gemeinsam Design- und Analyse-Innovationen bei neuen Multi-Chiplet-basierten Technologien für Hyperscale Computing, Mobile, 5G und KI-Anwendungen voranzutreiben."

GUC

"Wir freuen uns auf die Teilnahme an der TSMC 3DFabric Alliance zu einer Zeit, in der fortschrittliche Packaging-Technologien eine Designrevolution für HPC-, KI- und Netzwerkprozessoren eingeleitet haben. Der Einsatz von TSMCs 3DFabric-Technologien wie TSMC-SoIC ermöglicht eine viel effizientere Konnektivität für diese Designs", sagte Dr. Sean Tai, President von GUC. "Als langjähriger TSMC OIP-Partner hat GUC erfolgreich eine Plattform entwickelt, um die Designzyklen zu verkürzen und eine risikoarme, ertragreiche Produktion von ASICs zu ermöglichen, die TSMC 2.5D- und 3D-Technologien nutzen."

IBIDEN

"Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie erfordert eine weitere Integration und Leistungsverbesserung von Halbleitern", erklärte Koji Kawashima, Director und Senior Executive Officer bei IBIDEN. "IBIDEN begrüßt die Initiative von TSMC, die 3DFabric Alliance ins Leben zu rufen, um die 3D-Packaging-Technologie weiterzuentwickeln, und wird in Kooperation mit gemeinsamen Partnern zur Produktrealisierung beitragen."

Micron

"Micron hat bei früheren und aktuellen High Bandwidth Memory (HBM)-Generationen eng mit TSMC zusammengearbeitet, um die Kompatibilität des CoWoS-Prozesses und die HBM-Interaktion zu gewährleisten", kommentierte Akshay Singh, Vice President of Advanced Packaging Technology Development bei Micron. "Micron freut sich, der OIP 3DFabric Alliance von TSMC beizutreten, und wird dazu beitragen, den Anwendungsbereich durch eine engere Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Lösungen für künftige HBM-Generationen zu erweitern, um den Erfolg der Kunden bei System- und Produktinnovationen zu unterstützen."

Samsung Memory

"Samsung Memory hat bei früheren und aktuellen HBM-Generationen eng mit TSMC zusammengearbeitet, um die Kompatibilität des CoWoS-Prozesses und die HBM-Interaktion zu gewährleisten", erläuterte Kyungsoo Ha, Vice President der Memory Product Planning Group, Samsung Electronics. "Der Beitritt von Samsung Memory zur OIP 3DFabric Alliance von TSMC wird den Umfang der Arbeit und die Lieferung von Lösungen für künftige HBM-Generationen weiter ausweiten, um Kunden bei der Entwicklung von Innovationen auf Systemebene zu unterstützen."

Siemens

"Siemens EDA arbeitet seit Jahren eng mit TSMC zusammen, um weitere unserer branchenführenden Tools und Flows zu qualifizieren, da die Nachfrage nach anspruchsvollen 3D-IC-Design-Lösungen im Laufe der Zeit gestiegen ist", sagte Joe Sawicki, Executive Vice President von IC-EDA bei Siemens Digital Industries Software. "Heute wurde diese Arbeit formalisiert, indem Siemens seine Partnerschaft mit TSMC ausweitet und sich nun auch an der neuen OIP 3DFabric Alliance der Foundry beteiligt. Wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Kunden weiterhin hochinnovative neue Produkte und Abläufe für die Entwicklung von 3D-IC-Technologielösungen zu liefern."

Silicon Creations

"Wir wissen, wie wichtig 3D-Stacking und fortschrittliche Packaging-Technologien für die kontinuierliche Leistungssteigerung und das Kostenmanagement bei führenden integrierten Schaltkreisen sind", so Randy Caplan, Geschäftsführer und Mitbegründer von Silicon Creations. "Als führender Anbieter von Takt- und Verbindungslösungen für die führenden Prozesstechnologien von TSMC ist Silicon Creations stolz darauf, gemeinsam mit anderen führenden Silizium-IP-Anbietern Gründungsmitglied der 3DFabric Alliance von TSMC zu sein, um robuste IP-Lösungen für die von Stacked-Die-Aufbauten geforderten adaptiven Takte anzubieten."

Siliconware Precision Industries

"Als führender Anbieter von Montage- und Testverfahren arbeiten wir kontinuierlich mit TSMC zusammen und freuen uns, der neuen 3DFabric Alliance beizutreten, um Systeminnovationen und Spitzentechnologien zu ermöglichen", sagte Dr. Yu-Po Wang, Vice President of Corporate R D, Siliconware Precision Industries Co., Ltd. "Durch den Einsatz erstklassiger 3DFabric-Technologien maximieren das flexible Silizium-Stacking und die Modularität den Wert für das Produkt und den Kunden."

SK hynix

"SK hynix hat bei früheren und aktuellen HBM-Generationen eng mit TSMC zusammengearbeitet, um die Kompatibilität des CoWoS-Prozesses und die HBM-Interaktion zu gewährleisten", erklärte Dr. Kangwook Lee, Senior Vice President und Leiter der PKG-Entwicklung bei SK hynix. "Durch den Beitritt zur neuen 3DFabric Alliance vertieft SK hynix die Zusammenarbeit mit TSMC, um Lösungen für künftige HBM-Generationen zu liefern und System- und Produktinnovationen zu ermöglichen."

Synopsys

"Durch die neue 3DFabric-Allianz beschleunigen Synopsys und TSMC das Design von Multi-Die-Systemen für eine kosteneffiziente Integration, optimierte Leistung und Energieeffizienz", sagte Sassine Ghazi, President und Chief Operating Officer bei Synopsys. "Wir bieten einheitliche EDA- und Systemdesignlösungen sowie das branchenweit breiteste IP-Portfolio. Zusammen mit den 3DFabric-Technologien von TSMC ermöglichen wir es unseren gemeinsamen Kunden, alle Aspekte des Multi-Die-Designs und der heterogenen Integration effizient zu handhaben, um fortschrittliches Packaging für komplexe, rechenintensive Anwendungen zu unterstützen."

Teradyne

"Teradyne freut sich, ein Gründungsmitglied der 3DFabric Alliance von TSMC zu sein", so Regan Mills, Vice President of SoC Marketing bei Teradyne. "Die frühe Zusammenarbeit mit TSMC und anderen Allianzmitgliedern wird die Entwicklung neuer, umfassender Testmethoden sicherstellen, die Bereitschaft des Ökosystems beschleunigen und eine schnellere Markteinführung ermöglichen, während gleichzeitig strenge Qualitätsziele erfüllt oder übertroffen werden."

Unimicron

"Unimicron hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit führende Anbieter von Substraten zu werden, und setzt auf eine qualitätsgerechte Produktion sowie einen kundenorientierten Service", erklärte Unimicron Chairman T.J. Tseng. "Es ist uns eine große Freude, der neuen 3DFabric Alliance von TSMC beizutreten. Als Mitglied der Allianz hat Unimicron die Möglichkeit, zur Innovation von Packaging-Technologien beizutragen und gemeinsam mit anderen führenden Halbleiter- und Technologieunternehmen fortschrittliche Lösungen zu entwickeln und zu optimieren. Zusammen mit TSMC werden wir unseren gemeinsamen Kunden hochwertige Lösungen zeitnah zur Verfügung stellen."

Über die TSMC Open Innovation Platform (OIP)

TSMC hat die Open Innovation Platform im Jahr 2008 ins Leben gerufen, um Designbarrieren abzubauen und die schnelle Umsetzung von Innovationen in der Halbleiter-Design-Community zu fördern, indem das kreative Denken von Kunden und Partnern zusammengeführt wird. Die Open Innovation Platform (OIP) von TSMC bringt das kreative Denken von Kunden und Partnern mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, die Designzeit, die Zeit bis zur Serienreife, die Zeit bis zur Markteinführung und letztendlich die Zeit bis zum Umsatz zu verkürzen. Das TSMC OIP bietet die umfassendsten Design-Ökosystem-Allianzprogramme, an denen branchenführende EDA-, Bibliotheks-, IP-, Cloud- und Design-Service-Partner teilnehmen. TSMC hat seit der Gründung des Unternehmens eng mit diesen Ökosystempartnern zusammengearbeitet und erweitert sein Portfolio an Bibliotheken und Silizium-IP auf mehr als 55.000 IP-Titel und stellt seinen Kunden mehr als 43.000 Technologiedateien und über 2.900 Prozessdesign-Kits von 0,5 Mikron bis 3 Nanometer zur Verfügung.

Über TSMC

TSMC leistete bei seiner Gründung im Jahr 1987 Pionierarbeit für das reine Foundry-Geschäftsmodell und ist seither die weltweit führende reine Halbleiter-Foundry. Das Unternehmen unterstützt ein florierendes Ökosystem globaler Kunden und Partner mit branchenführenden Prozesstechnologien und einem Portfolio von Design Enablement-Lösungen, um Innovationen für die globale Halbleiterindustrie zu ermöglichen. Mit globalen Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika ist TSMC ein weltweit engagierter Corporate Citizen.

Im Jahr 2021 setzte TSMC 291 verschiedene Prozesstechnologien ein und fertigte 12.302 Produkte für 535 Kunden, indem es eine breite Palette an fortschrittlichen, spezialisierten Packaging-Technologien anbot. TSMC ist die erste Foundry, die 5-Nanometer-Produktionskapazitäten anbietet, die fortschrittlichste Halbleiterprozesstechnologie der Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tsmc.com.

Contacts:

Pressesprecher TSMC:

Wendell Huang

Vice President und CFO

Tel.: 886-3-505-5901

Ansprechpartner Medien:

Nina Kao

Head of Public Relations

Tel.: 886-3-563-6688 ext.7125036

Mobil: 886-988-239-163

E-Mail: nina_kao@tsmc.com

Tiffany Yang

Public Relations Manager

Tel.: 1-408-382-7934

E-Mail: tiffanyy@tsmc.com