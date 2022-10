LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen von 8900 auf 8200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen von Investoren über rückläufige Verkaufsvolumina seien übertrieben, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch verwies er darauf, dass sich der gesamtwirtschaftliche Umfeld eintrübe, vor allem in Europa. Allerdings verbessere sich die Dynamik mit Blick auf die Marktanteile des Haushaltswarenkonzerns. Es mangele ansonsten noch an Klarheit zum Thema neuer Vorstandschef./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 20:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

