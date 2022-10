EQS-Ad-hoc: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

UMT United Mobility Technology AG: UMT veröffentlicht Halbjahresbericht 2022: Gesamtleistung und Ergebnis erneut verbessert - vielversprechende Entwicklung bestätigt Guidance für Gesamtjahr 2022



27.10.2022

München, den 27.10.2022

UMT United Mobility Technology AG: UMT Gruppe veröffentlicht Halbjahresbericht 2022: Gesamtleistung und Ergebnis erneut verbessert - vielversprechende Entwicklung bestätigt Guidance für Gesamtjahr 2022 Umsatz 1. Halbjahr 2022: +10 Prozent auf TEUR 17.543

EBIT 1. Halbjahr 2022: +9 Prozent auf TEUR 4.907

Konzernjahresüberschuss per 30.06.2022: +10 Prozent auf TEUR 4.645 Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat heute ihren Halbjahresbericht 2022 veröffentlicht. Dabei berichtet die Unternehmensgruppe über ein erfolgreiches erstes Halbjahr, in dem sie wie prognostiziert Umsatz und Gesamtleistung erneut verbessern und den Gewinn dabei ausbauen konnte. So wurde die Gesamtleistung der Unternehmensgruppe im ersten Halbjahr 2022 auf TEUR 17.547 (Vorjahr: TEUR 16.112) um +9 Prozent gesteigert. Der Umsatz erhöhte sich um +10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichte TEUR 17.543 (Vorjahr: TEUR 15.945). Umsätze wurden im Wesentlichen in den beiden Geschäftsbereichen "Technologie und Software" und "Commerce und Beratung" generiert. Dem Bereich "Technologie und Software" sind dabei umsatzseitig die Inhalte Lizenzrechte, Softwareentwicklung sowie das softwareinduzierte Transaktionsgeschäft zuzuordnen. Der Bereich "Commerce und Beratung" beinhaltet umsatzseitig vornehmlich die Consultingaktivitäten für IT und Assetmanagement sowie im Bestand das Sales- und Provisionsgeschäft der UMT Gruppe. Das Wachstumsmomentum im ersten Halbjahr ist insbesondere dem Geschäftsfeld "Commerce und Beratung" zuzuschreiben. Auch zukünftig wird dieses Geschäftsfeld maßgebliche Erfolgsbeiträge leisten. Im Rahmen unserer "Buy-and-Build"-Strategie sind für den Bereich "Technologie und Software" künftig sogar höhere Zuwächse als bisher zu erwarten. Das Rohergebnis auf Konzernebene und das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lagen im ersten Halbjahr mit TEUR 9.768 (Vorjahr: TEUR 9.693) bzw. TEUR 7.420 (Vorjahr: TEUR 7.240) knapp über Vorjahresniveau (+2 Prozent). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) stiegen jeweils um +9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 4.907 (Vorjahr: TEUR 4.514) bzw. auf TEUR 4.905 (Vorjahr: TEUR 4.516) an. Der Jahresüberschuss der UMT Gruppe verbesserte sich dadurch ebenfalls um +10 Prozent auf TEUR 4.645 (Vorjahr: TEUR 4.230). Im Halbjahresabschluss ist die neu übernommene MEXS Gruppe nicht berücksichtigt worden. MEXS wird im Konzernabschluss für das Gesamtjahr konsolidiert werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet das Management, Umsatz und Ergebnis gegenüber 2021 im zweistelligen Prozentbereich zu steigern. Trotz aller Krisen und Widrigkeiten war 2021 das beste Geschäftsjahr in der Geschichte der UMT und das erste Halbjahr 2022 lief ebenso vielversprechend. Auch das erste Halbjahr stand ganz im Zeichen der Digitalisierungs-Initiative und der Identifizierung weiterer Akquisitionsziele für die "Buy-and-Build"-Strategie der UMT Gruppe. Die Digitalisierungsvorhaben rund um die Smart Rental App wurden erfolgreich auf den Weg gebracht, wenngleich Verzögerungen aufgrund der globalen Lieferengpässe auch hier Spuren hinterlassen haben. Mit der Übernahme der MEXS GmbH und der zeitgleich konsequenten Fokussierung auf Technologie-Unternehmen ist der Wandel der UMT vom Spezialisten für Mobile Payment zu einem wertorientierten und digitalen "TechnologieHaus" für integrierte mobile kommerzielle Anwendungen geglückt. Damit begegnet UMT folgerichtig dem Auftragsrückgang im Baugewerbe im Schatten der Ukraine-Krise. Die UMT Gruppe sieht sich daher für die Zukunft stark aufgestellt. Aufgrund der großen ökonomischen Unsicherheit unter den aktuellen weltweiten Rahmenbedingungen erachtet es das Managment jedoch als angemessen, unternehmerische Risiken besonders vorsichtig zu bewerten und vorerst eine konservative Finanzpolitik zu betreiben.

Der Halbjahresbericht ist auf der Website der Gesellschaft unter www.umt.ag verfügbar.



