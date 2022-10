Die EZB hebt die Leitzinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte an. Das haben die Euro-Währungshüter am 27.10.2022 beschlossen. Es ist die dritte große Leitzinserhöhung in Folge und nach jener im September die zweite um 75 Basispunkte - die beiden stärksten Leitzinsanhebungen in der Geschichte der EZB. Leitzinsen ...

