Trotz einer zwischenzeitlich scharfen Korrektur ist die K+S-Aktie (WKN: KSAG88) mit +50% seit Jahresbeginn immer noch einer der Highflyer am deutschen Aktienmarkt. Seit Ende September hat das Papier wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Heute fällt es um -2,5% auf 22,62 €. Ist das nur eine kleine Verschnaufpause oder war's das mit der Herrlichkeit? Die K+S AG mit Sitz in Kassel bietet eine Vielzahl von Rohstoffen an, die vor allem der Landwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...