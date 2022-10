NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalsberichte der Schwergewichte McDonald's , Caterpillar und Merck & Co haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag den fünften Tag in Folge nach oben getrieben. Hinzu kommt, dass am US-Anleihemarkt die Renditen weiter fallen. Angesichts dieser positiven Faktoren legte der Dow im frühen Handel um 0,84 Prozent auf 32 106,53 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gab dagegen um 0,19 Prozent auf 3823,15 Zähler nach.

An der technologielastigen Börse Nasdaq herrscht derweil erneut Katerstimmung. Hatten am Vortag mit Microsoft , der Google -Mutter Alphabet und dem Chip-Hersteller Texas Instruments gleich drei Schwergewichte mit ihren Quartalsberichten enttäuscht, so gesellte sich nun mit dem Facebook- und Instagram-Konzern Meta eine weitere Branchengröße dazu. Nach den Quartalszahlen brach der Meta-Kurs um ein Viertel ein. Der Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 1,17 Prozent auf 11 270,69 Zähler./bek/he

