Starke Quartalsberichte der Schwergewichte McDonald's, Caterpillar und Merck & Co haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag den fünften Tag in Folge nach oben getrieben. Abwärts geht es hingegen einmal mehr für die Technologiewerte. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank die Zinsen wie erwartet angehoben.Die EZB stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte ...

