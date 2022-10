Mit einer deutlichen Prognoseanhebung hat SMA Solar am Donnerstag überrascht. Der Wechselrichter-Spezialist verdient deutlich mehr als bislang erwartet. Da Margensorgen in der Vergangenheit immer wieder das große Problem waren, kommt das am Markt bestens an. Die Aktie legt in einer ersten Reaktion zweistellig zu.SMA rechnet nun für das laufende Geschäftsjahr 2022 mit einem EBITDA von 60 bis 75 Millionen Euro - zuvor lag die Spanne bei 10 bis 60 Millionen Euro. Beim EBIT wurde die Prognose von minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...