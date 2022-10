Die Industriellen Stefan (Pierer) und Franz-Peter (Mitterbauer) steigen als Investoren in die Oberbank AG ein. Die beiden Unternehmer kaufen nach dem Ausstieg von Wüstenrot jeweils 28.400 Aktien um 2,66 Millionen Euro. Das entspricht einem Aktienkurs von 93,58 Euro. Zusätzlich hat die BOB-Mitarbeitergesellschaft, also die Mitarbeiterstiftung der Oberbank AG, ein Aktienpaket in selber Höhe erworben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...