Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank hat sich der DAX stabil gezeigt und den Tag mit einem Plus von 0,12 Prozent auf 13.211 Punkte beendet. Stützend wirkte am Donnerstag außerdem die positive Börsenstimmung an der New Yorker Wall Street.Der MDAX gab dagegen um 1,12 Prozent auf 23.941 Punkte nach. "Eine weiterhin rund laufende US-Wirtschaft, eine konsequent handelnde EZB und ein immun gegen schlechte Unternehmenszahlen wirkender Gesamtmarkt waren die Zutaten ...

