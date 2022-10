Als Reaktion auf den zunehmenden Druck, der auf Unternehmen ausgeübt wird, bei der Zusammenarbeit mit Freiberuflern und Auftragnehmern weltweit die Compliance-Vorgaben einzuhalten, erweitert Worksome sein Angebot auf sieben neue Märkte in den Regionen Europa/Nahost/Afrika, Asien/Pazifik sowie Nordamerika.

Worksome ist eine Plattform für das Management von externem Personal, die Unternehmen dabei unterstützt, externe Mitarbeiter weltweit rechtskonform einzustellen und zu bezahlen. Das Unternehmen vermeldete heute eine umfangreiche Expansion auf sieben neue Märkte: Deutschland, Frankreich, Australien, Singapur, Kanada, Irland und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Lösungen für die rechtskonforme Anwerbung und Bezahlung externer Arbeitskräfte in neuen Märkten sowie für die Vereinfachung unnötig komplexer indirekter Lieferketten.

Neben der derzeitigen Lösung, die die rechtskonforme Beschäftigung und Bezahlung von Freiberuflern in mehr als 150 Ländern ermöglicht, bietet die Markterweiterung einen mehrsprachigen unternehmensinternen Support in weiteren Zeitzonen sowie länderspezifisches Know-how in puncto Compliance und fundierte Kenntnisse über die jeweiligen Märkte.

Die Kunden von Worksome profitieren von noch stärker vereinfachten, weltweit einheitlichen Prozessen bei der Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitenden sowie von der Möglichkeit, ihre Freiberufler international gemeinsam einzusetzen mit einer einheitlichen Übersicht für die Führungsebene.

"Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, müssen Unternehmen schneller denn je Zugang zu hochqualifizierten Mitarbeitenden aus aller Welt haben. Mit dieser Erweiterung unternehmen wir große Schritte, um unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, externe Mitarbeitende auf wirklich globaler Ebene unter Einhaltung der Vorschriften einzusetzen", so Morten Petersen, CEO von Worksome. "Wir freuen uns darauf, unseren internen Support und unser Know-how für unsere in aller Welt tätigen Kunden noch weiter auszubauen."

Worksome meldete im Juli 2022 das dritte Jahr in Folge ein dreifaches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Ein ähnliches Wachstum wird auch auf den neu erschlossenen Märkten erwartet, da das Unternehmen auch künftig ein wichtiger weltweit aktiver Anbieter im Bereich des Managements von externem Personal sein wird, der Unternehmen dazu auffordert, über herkömmliche MSP- und VMS-Lösungen für externe Mitarbeitende hinauszugehen und ihre Lieferketten auf globaler Ebene zu vereinfachen.

Über Worksome

Mit Worksome gelingt das Management von Freiberuflern schnell und einfach: Die Plattform ermöglicht die Automatisierung von Zahlungen, der Rechnungsstellung und der Compliance-Prozesse für Freiberufler und Auftragnehmer. Die All-in-One-Lösung von Worksome spart Unternehmen Zeit und Geld und senkt Risiken. Auf diese Weise wird die flexible Zukunft der Arbeit sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte in aller Welt Realität.

Zu den Kunden von Worksome zählen Tausende von Unternehmen aus aller Welt, darunter Unilever, Novo Nordisk und Pepsi. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Kopenhagen, London und New York. Weitere Informationen finden Sie unter www.worksome.com.

