Barrick Gold (ISIN: CA0679011084): Mark Bristow, President und Chief Executive der Barrick Gold Corporation ist zur Zeit in Afrika. Während seiner Reise versorgt er uns immer wieder mit News zu den dort ansässigen Projekten. Erst gestern hat er mitgeteilt, warum in Lumwana, Sambia aus einer marginalen Kupfermine ein "Weltklasse" Betrieb werden könnte. Heute dann sein Statement zur Kibali Mine in der Republik Kongo, welche weiterhin ein enormes Potential haben soll. Wir geben gerne weiter, welche ...

