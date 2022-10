NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die aus eigener Kraft erwirtschafteten Erlöse des Joghurtherstellers seien ebenso wie die Preisgestaltung stark gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Volumina dagegen hätten die Erwartungen etwas verfehlt. Alles in allem seien die Zahlen aber stark genug, um die Wachstumsziele anzuheben und das Margenziel zu bekräftigen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 16:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 16:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

