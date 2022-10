Service ist wichtig. Und die Qualität dieses Service ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Das Fachmagazin AssCompact hat daher im Rahmen der DKM 2022 am 26.10.2022 in Dortmund die Versicherer mit dem besten Maklerservice ausgezeichnet. Unabhängige Vermittlerinnen und Vermittler der Finanz- und Versicherungswirtschaft haben in einer Online-Umfrage detailliert Auskunft darüber gegeben, welche Services sie als besonders wertvoll empfinden und welcher Produktgeber diese am besten anbietet. Untersucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...