Die hohen Gaspreise drücken schwer auf die Gewinne bei BASF. Das war bereits seit einer Weile abzusehen und schon bei vorläufigen Zahlen warnte der Konzern vor großen Herausforderungen in Folge der Energiekrise in Europa. Jene haben sich mittlerweile auch bei den Bilanzen materialisiert und von einer Entspannung kann noch keine Rede sein.So konnte BASF (DE000BASF111) die Umsätze im zurückliegenden Quartal zwar weiter bis auf 21,9 Milliarden Euro steigern, was einem Plus von 12 Prozent entspricht. Gleichzeitig ging das Ebit aber um rund 28 Prozent auf nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...