Medisca, ein weltweit tätiges Unternehmen, das pharmazeutische Compounding-Produkte und -Dienstleistungen, Mischtechnologien, Fertigungsdienstleistungen, Schulungskurse und vieles mehr anbietet, stellt seine Pläne zur Anmietung eines Gebäudes mit einer Gesamtfläche von 5.500 Quadratmetern vor, um die Umverpackungs- und Vertriebsabläufe in Plattsburgh, US-Bundesstaat New York, unter einem Dach zusammenzuführen.

Architectural visualization of the new facility being built for Medisca in Plattsburgh, New York. (Photo: Business Wire)

Die neue Anlage wird modernste Technologien und Prozesse bereitstellen, die strengsten Qualitätsstandards gerecht werden und zugleich die kontinuierlich steigenden Kapazitätsanforderungen der Kunden erfüllen, da der Markt der personalisierten Medizin, die auf individuelle Patientenbedürfnisse zugeschnitten ist, unaufhaltsam weiter wächst.

Anmietung der Anlage ermöglicht Betriebsrationalisierung mit Fokus auf Gesundheit am Arbeitsplatz

Die geplante Anlage ist das Ergebnis einer mehrjährigen Vorbereitungs- und Optimierungsphase und wird erhebliche Investitionen beinhalten. An dem neuen modernen Standort werden fünf bisherige Anlagen zusammengeführt. Durch diesen Schritt können Betriebsabläufe rationalisiert und das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessert werden.

"Wir bauen diese neue Anlage mit Blick auf die aktuellen und künftigen Anforderungen, da Medisca sein Wachstum fortsetzt und strategische Expansionsziele rund um den Globus verfolgt", so Antonio Dos Santos, Gründer und President von Medisca. "Durch die Zusammenlegung unserer bestehenden Anlagen an einem einzigen Standort werden wir unsere Kapazitäten zur Betreuung unserer Kunden mehr als verdoppeln. Die neue Anlage wird hochmoderne automatisierte Arbeitsabläufe und Grundrisse bieten, die die Effizienz und das Wohlbefinden unserer Belegschaft verbessern dies steht im Zentrum unserer Unternehmensphilosophie. Wir sind davon überzeugt, dass unser neuer Standort ein attraktiver Ort zum Arbeiten sein wird, und freuen uns, auch künftig ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Plattsburgh zu bleiben."

Zur Eröffnung der neuen Anlage im Juli 2023 werden dort voraussichtlich 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein. Die neue Anlage mit einem optimierten Grundriss wurde sorgfältig geplant und mit Maschinen ausgestattet. Sie wird die Sicherheit der Belegschaft gewährleisten, die Produktionsabläufe optimieren und gleichzeitig hohe globale Qualitätsstandards wie die FDA cGMP erfüllen.

"Wir sind sehr erfreut, Teil der langfristigen Investitionsplanung von Medisca im Großraum Plattsburgh zu sein", berichtet David Champagne, President und CEO bei TDC NNY, einem industriellen Bauträger. "Medisca wird den Banker Road Industrial Park perfekt ergänzen.

Außerdem betreibt Medisca ein Umpack- und Vertriebszentrum in Dallas, US-Bundesstaat Texas, das derzeit im Rahmen eines strategischen Plans modernisiert und optimiert wird, um die Betreuung der Kunden weiter zu verbessern.

Über Medisca

Medisca ist ein global tätiges Unternehmen mit Standorten in Nordamerika, Australien und Europa, das durch starke Partnerschaften, die spezifisch angepasste Lösungen ermöglichen, und seiner Verpflichtung zu Qualität und Innovation wichtige Beiträge zur Gesundheitsversorgung leistet. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einem robusten Fundament in der pharmazeutischen Arzneimittelherstellung ist Medisca ein B2B-Unternehmen, das ein breitgefächertes Angebot bereitstellt, indem es Wert, Beständigkeit, Flexibilität und Loyalität bietet. Von pharmazeutischen Compounding-Produkten und -Dienstleistungen über Lieferkettenlösungen, Herstellung von Mischtechnologien, analytische Tests, Lizenzierung von geistigem Eigentum bis hin zu Schulungsangeboten und mehr Medisca bietet umfassende Lösungen, die von einem starken Netzwerk von Partnern profitieren, die sich für Menschen einsetzen. Im Rahmen seines Engagements für Partners in Wellness hat sich Medisca dem Ziel verschrieben, die Lebensqualität einer Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medisca.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

