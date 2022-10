Die Zeit der herben Enttäuschungen bei Big Tech gehen weiter. Nach dem Meta-Schock enttäuscht am Donnerstag auch Amazon auf ganzer Linie. Vor allem die enttäuschende Prognose für das vierte Quartal kommt nicht gut an. Die Aktie des E-Commerce-Riesen bricht im Anschluss an die Zahlen nachbörslich satte 20 Prozent ein.Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 127,1 Milliarden Dollar - erwartet wurden 127,5 Milliarden Dollar. Als Gewinn je Aktie blieben 28 Cent hängen. Auch das operative Ergebnis lag mit ...

