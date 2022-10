Unternehmensveteranen und Führungskräfte der Branche sollen nächste Wachstumsphase voranbringen

Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN), Vorreiter und weltweiter Anbieter von hochzuverlässigen, leistungsstarken Energieumwandlungsprodukten mithilfe von Galliumnitrid (GaN), meldete heute die Berufung von sechs Führungskräften. Die Positionen werden sowohl durch erfahrene als auch neue Fachleute besetzt, um das Führungsteam von Transphorm strategisch zu verstärken. Mit Blick auf die Reaktion des Unternehmens auf die rasch steigende Nachfrage nach Hochspannungs-Leistungshalbleitern aus GaN in verschiedenen Branchen wird das kombinierte Fachwissen dieser Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Betrieb, Technik und Produktmarketing zum Geschäftswachstum und den Kundenbetreuungsstrategien von Transphorm beitragen.

"Das spannende Feld der GaN-Leistungshalbleiter ermöglicht erhebliche Effizienzeinsparungen mit kompakten, kostengünstigen Leistungswandlern und Wechselrichtern. Daher sind Ingenieure und Führungskräfte gleichermaßen gefordert, über den Tellerrand zu schauen. Das bislang gebildete Team setzt sich aus leidenschaftlichen Mitarbeitern zusammen, die unsere Rolle in der Leistungselektronikbranche verstehen und wirklich zu schätzen wissen, was Transphorm seinen Kunden und Ökosystempartnern bietet. Wir sind stolz darauf, dass dieses starke Team uns in die nächste Wachstums- und Innovationsphase führt, während wir weiterhin ein sehr leistungsstarkes und breites Spektrum an GaN-Leistungsbauelementen auf dem Markt anbieten", so Primit Parikh, President und COO von Transphorm.

Berufungen

Philip Zuk, der zum Senior Vice President, Business Development and Marketing, berufen wurde, hat Transphorm fast sieben Jahre lang in verschiedenen Bereichen unterstützt. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, Beziehungen zu wichtigen Unternehmenskunden und technischen Partnern aufzubauen, Produkte und Lösungen zu definieren und das Markenimage des Unternehmens aufzubauen und gleichzeitig die Technologie des Unternehmens zu bewerben. Die Kenntnisse und Erfahrungen von Philip Zuk spielten eine Schlüsselrolle beim Börsengang von Transphorm. Er kann auf nahezu drei Jahrzehnte Erfahrung im Ingenieurwesen, insbesondere im Bereich der Leistungshalbleiter, zurückgreifen, und bekleidete zuvor Positionen in Technik und Marketing bei Vishay (Siliconix), Microsemi PPG, Fairchild Semiconductor und anderen großen Energietechnikunternehmen.

Sal Barlett wechselte kürzlich als Senior Vice President, Operations zu Transphorm. Fast drei Jahrzehnte war Barlett bei onsemi tätig und leitete dort zuletzt die globalen Kapazitäts-, Kapitalplanungs- und Strategieteams des Unternehmens. Unter seiner Führung konnte das Unternehmen seinen Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar mehr als verdoppeln. Zu seinen weiteren Aufgabenbereichen zählten verschiedene, während seiner Amtszeit getätigte Übernahmen und Veräußerungen von Fabriken als operativer Leiter. Seine Verantwortungsbereiche verlangten die kontinuierliche Ergründung und eingehende Analyse der betrieblichen Anforderungen, gefolgt von der Entwicklung und Umsetzung von für das Unternehmenswachstum entscheidenden Prozessen und Lieferlösungen.

Likun Shen, seit 15 Jahren bei Transphorm tätig, wurde zum Vice President of Engineering berufen. Er bekleidete bereits eine leitende Position in der Geräte- und Produktentwicklung sowie als Senior Member of Technical Staff. Mit seiner Arbeit hat er maßgeblich zu Design, Herstellung, Charakterisierung und Qualifizierung der GaN-Plattform und der damit verbundenen Produkte von Transphorm beigetragen. Insbesondere initiierte und verantwortete er die Verbesserung der Produktionserträge sowie die Verbesserung der Produktzuverlässigkeit und anderer Leistungen. Zu Beginn seiner Laufbahn promovierte Likun Shen in GaN-Bauelementen und arbeitete in der Funktion des Assistant Project Scientist in der Abteilung für Elektro- und Computertechnik an der University of California, Santa Barbara (UCSB) direkt mit dem Mitbegründer und CTO von Transphorm, Umesh Mishra, zusammen.

Tushar Dhayagude, der 2021 als Vice President of Field Applications and Technical Sales zu Transphorm kam, wird in dieser neuen Position auch als Vice President of Worldwide Sales fungieren.Als Mitglied des Führungsteams des Unternehmens hat Dhayagude dazu beigetragen, eine starke Position für Transphorm auf den Adapter- und ausgewählten Hochleistungsmärkten aufzubauen und die Entwicklung von Lösungspartnerschaften zu unterstützen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Marketing und Technik, davon mehr als 18 Jahre bei Stromversorgungs- und Halbleitertechnologien. Vor seinem Wechsel zu Transphorm war Dhayagude Gründer und CEO von GV Semiconductor Inc., einem Hersteller von GaN-on-Silicon basierten Leistungs-HEMTs, Controllern und Leistungssystemen.

Vipin Bothra kommt als Vice President of Sales, Nordamerika und Europa, zu Transphorm. Er bringt seine 25-jährige Erfahrung in die Funktion ein, die er beim weltweiten Halbleiterhersteller ST Microelectronics gesammelt hat. In seiner letzten Position des Industrial Sales Director war er für die Entwicklung und Umsetzung von Markteinführungsstrategien verantwortlich, mit denen schließlich ein 400-prozentiges Wachstum des Geschäftsbereichs in Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Energie, Automatisierung und Gesundheitswesen erzielt wurde. Diese Strategien stützten sich auf eine Vielzahl von Disziplinen, angefangen beim Aufbau von Partnerschaften und der Planung von Vertriebskanälen bis hin zur regions- und abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Realisierung von Marketingkampagnen.

Peter Cheng bekleidet künftig die Position des Vice President of Product Marketing and Applications bei Transphorm. Er hat Erfahrungen in Führungspositionen in Technik und Produktmarketing gesammelt und bekleidete zuletzt die Position des Senior Director, Power IC Product Line, bei Alpha and Omega Semiconductor Inc. Dort war er für fünf Produktgruppen verantwortlich und maßgeblich an der Definition neuer Produktanforderungen und Anwendungskriterien sowie an der Entwicklung tragfähiger Produktpläne beteiligt. Mit Designtechnik, Anwendungstechnik, Produkttechnik, Marketing und Geschäftsentwicklung verfügt er über einen vielseitigen Hintergrund in der Leistungshalbleiterindustrie für die neue Position.

Über Transphorm

Transphorm, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der GaN-Revolution, entwickelt und fertigt hochleistungsfähige und hochzuverlässige GaN-Halbleiter für Hochspannungs-Stromwandlungsanwendungen. Mit einem der größten Portfolios an geistigem Eigentum im Bereich Energie-GaN von mehr als 1.000 eigenen oder lizenzierten Patenten produziert Transphorm die branchenweit ersten JEDEC- und AEC-Q101-zertifizierten Hochspannungs-GaN-Halbleiterbauelemente. Das vertikal integrierte Geräte-Geschäftsmodell des Unternehmens ermöglicht Innovation in jeder Entwicklungsphase: Design, Herstellung, Geräte- und Anwendungssupport. Die Innovationen von Transphorm führen die Leistungselektronik über die Grenzen von Silizium hinaus und erreichen einen Wirkungsgrad von über 99 %, 40 mehr Energiedichte und 20 niedrigere Systemkosten. Transphorm hat seinen Hauptsitz in Goleta, Kalifornien, und verfügt über Produktionsstätten in Goleta und Aizu, Japan. Weitere Informationen finden Sie auf www.transphormusa.com. Folgen Sie uns auf Twitter @transphormusa und WeChat Transphorm_GaN.

