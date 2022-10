DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 13.141 Pkt - ProSieben und Compugroup schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bilanzsaison hat den nachbörslichen Handel am Donnerstag geprägt. So senkte ProSiebensat.1 Media am Abend wegen des eingetrübten wirtschaftlichen Umfelds seine Prognose für 2022. Die Aktie gab daraufhin bei Lang & Schwarz um 2,4 Prozent nach.

Ebenfalls nach einer Gewinnwarnung büßten Compugroup 7,4 Prozent ein. Für Tonies ging es dagegen um 8,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Prognose der adjustierten EBITDA-Marge für das Jahr 2022 erhöht hatte. Die Umsatzprognose bekräftigte Tonies.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.141 13.211 -0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

