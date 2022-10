BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den neuen britischen Premierminister Rishi Sunak ermuntert, konstruktiv mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Der Sozialdemokrat und der Tory-Politiker telefonierten am Donnerstag miteinander, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit und eine Sprecherin der britischen Regierung am Abend mitteilten. Aus der Downing Street hieß es, beide eine der Wunsch nach einer engen Kooperation zwischen Großbritannien und der EU. In dem Gespräch ging es auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Beide waren sich einig, die Ukraine weiter umfassend zu unterstützen und den Druck auf Russland zur sofortigen Beendigung der Kampfhandlungen aufrechtzuerhalten.

Nach Angaben der Sprecherin der Downing Street verwiesen Scholz und Sunak auf ihre engen Beziehungen aus ihrer Zeit als Finanzminister. Sie hofften, darauf in ihren Funktionen als Regierungschefs aufbauen zu können. Beide werden voraussichtlich beim anstehenden G20-Gipfel Mitte November auf Bali in Indonesien persönlich aufeinander treffen./shy/DP/he