BEIERSDORF - Die Kosten von Beiersdorf sind dieses Jahr 20 Prozent höher als angenommen - der Konzern sei gezwungen, seine Preise anzupassen, sagte Unternehmenschef Vincent Warnery in einem Interview. "Und das weiß auch der Handel, wir zeigen ihm die Zahlen. Wir wollen 50 Prozent der gestiegenen Rohstoffkosten weitergeben, das halten wir für sehr fair. Deshalb können wir unsere Preiserhöhungen auch so durchsetzen." Aus Russland wolle sich Beiersdorf nicht zurückziehen, weil die Gefahr bestehe, dass Markenrechte verloren gehen. "Das wollen wir verhindern", sagte der Manager (Handelsblatt).

CANTOURAGE - Der Cannabis-Anbieter Cantourage will nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch in diesem Jahr an die Frankfurter Börse und zwar im Wachstumssegment Scale. Entsprechende Informationen aus Kapitalmarktkreisen bestätigte Vorstandsvorsitzender Philip Schetter indirekt. "Die Hausaufgaben für diesen Schritt 2022 sind gemacht", sagte er. Als Beraterbank ist Hauck Aufhäuser Lampe bestellt. Es geht um eine Börsenzulassung nach vertraulicher Privatplatzierung von Aktien bei ausgewählten Investoren. Wie in den Kapitalmarktkreisen zu hören ist, plante Cantourage zuletzt Mitte November als Zeitpunkt. Dazu äußerte sich das Unternehmen nicht. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

