Nach den in dieser Woche vorgelegten Quartalszahlen und dem Ausblick des Chemieriesen BASF haben sich zahlreiche Analysten positiv zur Aktie geäußert. Skeptisch gestimmt bleibt hingegen weiterhin die UBS. Deren Analyst Andrew Stott hat das Kursziel zwar von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem etwas besseren Abschneiden im dritten Quartal als gedacht habe er seine Gewinnerwartungen für den Chemiekonzern etwas angehoben, so Stott in seiner am Donnerstag vorliegenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...