Amazon verlor nachbörslich bis zu 200 Mrd. US-Dollar. Die Aktien stürzten im Tief um bis zu -20 % nach einer enttäuschenden Prognose ab. Apple legte ein neues Rekordquartal vor, obwohl man erhebliche Reibungsverluste durch den harten US-Dollar erlitt. Eine Prognose für das Weihnachtsquartal gab man nicht ab. Kein weiterer Schock von Intel. Der Chiphersteller senkte die Erwartungen erneut, aber nicht so stark wie von der Börse befürchtet.Der Handel in Asien präsentiert sich zum Wochenschluss wieder einheitlich negativ. Alle Benchmarks in der ...

