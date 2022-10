FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Im Dax zeichnen sich am Freitag nach dem bisher erfreulichen Wochenverlauf Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,55 Prozent tiefer auf 13 138 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell ein Plus von 3,2 Prozent. In New York hatten sich am Vortag Technologiewerte schwach entwickelt. Nachbörslich enttäuschten zudem Amazon und Apple die Anleger. Im Blick stehen am letzten Handelstag der Woche neben Quartalszahlen etwa von Airbus und Volkswagen die Verbraucherpreise in Deutschland für Oktober. Gegen die hohe Inflation stemmt sich die Europäische Zentralbank (EZB) mit Leitzinsanhebungen.

USA: - UNEINHEITLICH - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag zwiegespalten präsentiert. Während sehr negativ aufgenommene Nachrichten vom Facebook- und Instagram-Konzern Meta die Technologiewerte belasteten, sorgten Unternehmen der "Old Economy" und Dow-Schwergewichte wie Caterpillar , McDonald's , Merck & Co sowie Honeywell für eine freundliche Stimmung bei den Standardwerten. So stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,61 Prozent auf 32 033,28 Punkte, es war der fünfte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte dagegen um 1,88 Prozent auf 11 191,63 Zähler ab.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenausklang schwächer tendiert. Die anhaltende Schwäche der Technologiewerte in den USA dämpft auch in Asien weiterhin die Stimmung. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,7 Prozent. Seit vergangenem Freitag bedeutet dies aber immer noch ein Plus von knapp ein Prozent. Das hochverschuldete Japan will unterdessen die Folgen der steigenden Inflation für die Bevölkerung mit einem milliardenschweren Konjunkturpaket abfedern. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen büßte am Freitag rund ein Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Leitindex Hang Seng zuletzt um 2,3 Prozent nach unten.



DAX 13211,23 0,12

XDAX 13141,32 0,00

EuroSTOXX 50 3604,51 -0,02

Stoxx50 3508,53 0,06



DJIA 32033,28 0,61

S&P 500 3807,30 -0,61

NASDAQ 100 11191,63 -1,88°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 140,64 0,02%°



DEVISEN:





Euro/USD 0,9982 0,18

USD/Yen 146,3020 0,00

Euro/Yen 146,0440 0,19°



ROHÖL:





Brent 96,30 -0,66 USD WTI 88,17 -0,91 USD°

/jha/