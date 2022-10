HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3514 Verena Nowotny war Journalistin, u.a. beim Profil und bei News, wurde dann vom damaligen Wirtschaftsminister Hannes Farnleitner in die Politik geholt, unter Wolfgang Schüssel wurde sie Kanzlersprecherin für Auslandsangelegenheiten. Als Shanghai Head für das aws hatte sie in der Folge viel mit Intellectual Property zu tun, später als UNO-Sprecherin für Österreich viel mit internationaler Diplomatie. Seit 2011 ist Verena Partnerin und Gesellschafterin bei Gaisberg Consulting in Wien, spezialisiert auf Litigation PR, Change und Krise. Einsatzgebiete Marke "wenn der Hut brennt ..." . Wir sprechen weiters über ihre tragende Rolle bei 21st Austria, ein Projekt mit Leuten wie Herbert Stepic, Claus Raidl, ...

