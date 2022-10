EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung Siltronic AG Einsteinstraße 172 81677 München www.siltronic.com Verena Stütze folgt Rupert Krautbauer als Leiter Investor Relations & Communications bei der Siltronic AG München, 1. November 2022 - Mit sofortiger Wirkung übernimmt Verena Stütze die Leitung des Bereichs Investor Relations & Communications der Siltronic AG und damit die globale Verantwortung für die Kommunikation mit Investoren, Analysten und der Presse sowie für die interne Unternehmenskommunikation. Dr. Rupert Krautbauer übernimmt die Leitung von Marketing und Sales der Siltronic. Verena Stütze hat an der TU München Betriebswirtschaftslehre studiert und ist Steuerberaterin. Nach mehrjähriger Tätigkeit für eine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ist sie 2016 zur Siltronic AG in den Fachbereich Finanzen gewechselt und sehr gut mit dem Unternehmen vertraut. Der kurzfristige Wechsel erfolgt, weil die neuen US-Regeln zur Exportkontrolle auch persönliche Anforderungen an US-Bürger beinhalten. Deshalb hat die Siltronic zum Schutz aller Mitarbeiter organisatorische Maßnahmen ergriffen. Im Zuge dieser Maßnahmen wurde Dr. Rupert Krautbauer mit sofortiger Wirkung zum Senior Vice President Marketing & Sales ernannt und leitet nun unsere globale Marketing und Sales Organisation. Kontakt: Verena Stütze Vice President Investor Relations & Communications Tel.: +49 (0)89 8564 3133 E-Mail: investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

