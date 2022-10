Goldrausch im Yukon: Eine der besten günstigen Goldaktien, die Sie jetzt kaufen können

Anzeige / Werbung

Trotz der COVID-19-Pandemie hat Victoria Gold die größte Goldmine in der Geschichte des Yukon erfolgreich in Produktion genommen!

Liebe Leserinnen und Leser,

nichts symbolisiert Reichtum mehr wie Gold. Es ist das edelste Metall der Welt und steht für Erfolg und Reichtum. "Dieses Unternehmen ist eine Goldgrube", ist eine gebräuchliche Phrase, um ein erfolgreiches Unternehmen zu beschreiben welches hohe Profite erwirtschaftet.

In Krisenzeiten kaufen viele Menschen Goldbarren als Absicherung gegen Marktvolatilität und Währungsschwankungen.

Ob physisches Gold oder Goldaktien letztendlich eine bessere Investition sind, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der Aktienmarkt, Ihrer Fähigkeit Gold zu lagern, und natürlich Ihren Anlagezielen.

Physisches Gold muss letztendlich auch irgendwo gelagert werden, viele Banken und Sparkassen haben sich aus diesem Geschäft zurückgezogen. Was bedeutet, dass Sie Platz und Sicherheit berücksichtigen müssen.

Kurz gesagt: Der Besitz von physischem Gold ist teuer und kompliziert.

Der Kauf von Goldaktien hingegen ist aber eine großartige Möglichkeit für Privatanleger, das Engagement zu erhalten, das sie in ihren Portfolios benötigen.

Eine der besten Goldaktien, die Sie jetzt kaufen können, ist die des kanadischen Goldproduzenten Victoria Gold (WKN: A2PVRH · SYM: VGCX).

WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A

Victoria Gold (WKN: A2PVRH · SYM: VGCX) führt Yukons neuen Goldrausch an. Trotz der COVID-19-Pandemie hat Victoria Gold die größte Goldmine in der Geschichte des Yukon erfolgreich in Produktion genommen.

Die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine Eagle im zentralen Yukon goss in Q3/19 ihr erstes Gold und erreichte am 1. Juli 2020 die kommerzielle Produktion. Eagle ist ein Tagebau-Haufenlaugungsbetrieb, der sich etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse befindet.

Interessierte Anleger sollten sich unbedingt die virtuale Roadshow & Investor Präsentation ansehen. Präsident & CEO John McConnell informiert zur aktuellen Lage und gibt einen Ausblick.

Wie wir u.a erfahren haben, hat Victoria Gold im Jahr 2021 Schulden in Höhe von 61 Millionen US-Dollar beglichen!

Auch die Produktion der Goldmine Eagle im 3. Quartal 2022 kann sich durchaus sehen lassen

Victoria Gold hatte zwar zuvor erwartet, dass die Produktion für das Gesamtjahr 2022 nahe dem unteren Ende der Prognosespanne von 165.000 Unzen liegen würde. Ohne den Ausfall des Förderbandes war die Mine auf dem besten Weg, die Prognose auch zu erfüllen. Mittlerweile wurde der Betrieb in der Eagle-Mine nach Abschluss der Reparaturen am Überland-Förderband wieder aufgenommen.

Aber im dritten Quartal wurden auch so 50.028 Unzen Gold produziert. Seit Jahresbeginn 2022 beläuft sich die Produktion von Eagle somit auf 106.441 Unzen Gold.

Wie uns Präsident & CEO John McConnell in der virtuellen Roadshow erzählt hat erwartet er ein Produktionswachstum auf +200.000 Unzen/Jahr!

Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf

Die Liegenschaft Dublin Gulch

Die zu 100 % unternehmenseigene Goldliegenschaft Dublin Gulch der Victoria Gold befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über via Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes der Yukon Energy. Die Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive.

Die Mine beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter sowie zahlreiche Auftragnehmer und Berater, was Victoria Gold zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die lokalen Gemeinden und den Yukon macht.

Die Eagle Gold Mine ist die neueste Mine und größte Goldmine in der Geschichte des Yukon.

Die Eagle Gold Mine produziert Doré aus einem konventionellen Tagebaubetrieb mit einer dreistufigen Brechanlage, einer Haldenlaugung im Tal und einer Goldrückgewinnungsanlage mit Kohlenstoff-in-Lauge-Adsorption/Desorption.

Die Mine verfügt über Reserven von 2,7 Millionen Unzen Gold (133 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t).

Das Explorationspotenzial des Großkonzessionsgebiets Dublin Gulch ist ausgezeichnet und umfasst die vorrangigen Ziele Olive-Shamrock, Nugget/Raven und Lynx.

Das bestätigt auch die erste Mineralressourcenschätzung bei Raven mit 1,1 Millionen Unzen Gold mit 1,7 g/t.

Victoria Gold (WKN: A2PVRH · SYM: VGCX) hatte Ende Mai mit seinem Explorationsprogramm 2022 in Dublin Gulch begonnen und verfügt derzeit über vier Bohrgeräte vor Ort , die bisher über 20.000 m in 76 Bohrlöchern gebohrt haben. Der Schwerpunkt dieser Kampagne liegt auf Raven, wo der Fußabdruck der mineralisierten Abschnitte um etwa 325 m östlich der durch die Bohrungen von 2021 definierten Ausdehnungen erweitert wurde.

Detaillierte Informationen zur ersten Mineralressourcenschätzung für die Goldlagerstätte Raven erhalten Sie unter diesem Link.

Top-Goldaktien für Oktober 2022

So lautete der Titel eines Artikels auf Investopedia von Nathan Reiff. Er führt in der Kategorie "Goldaktien mit dem besten Preis" Victoria Gold (WKN: A2PVRH · SYM: VGCX) auf. Die Aktie gehört zu den Goldproduzenten mit dem niedrigsten 12 Monats KGV (5,2). Klicken Sie auf den Link unter der Grafik, um zum Artikel zu gelangen

Mehrere Analysten sehen enormes Kurspotenzial

An der Aktie von Victoria Gold (WKN: A2PVRH · SYM: VGCX) kommt derzeit kaum ein Analysehaus vorbei.

Paradigm Research empfiehlt Victoria Gold mit Kursziel 17 CAD

BMO Research empfiehlt Victoria Gold zum Kauf mit Kursziel 20 CAD

Cormark empfiehlt Victoria Gold zum Kauf mit Kursziel 17 CAD

PI Financial empfiehlt Victoria Gold zum Kauf mit Kursziel 18,25 CAD

BMO mit Kaufempfehlung für Victoria Gold und 20 CAD-Kursziel

CIBC mit erneuter Kaufempfehlung for Victoria Gold und 21 CAD-Kursziel

Klicken Sie auf den jeweiligen Namen des Analysehauses, um zu den Analysen zu gelangen!

Wie Sie sehen: Die Aktie von Victoria Gold (WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A), bietet Ihnen jetzt enorme Kurs-Chancen!

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

