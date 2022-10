Knapp einen Monat ist es her, dass Porsche mit großem Medienrummel an die Frankfurter Börse ging. Diejenigen, die sich schon zum IPO der VW-Tochter mit Aktien eindeckten, freuen sich heute bereits über einen Kursgewinn von 15 Prozent. Doch spannende Faktoren, die für weiteres Wachstumspotenzial für die Aktie sorgen sollten, gibt es zur Genüge.Welche Pläne Porsche mit seiner Elektrostrategie verfolgt und welche Auswirkungen das zukünftig auf die Gewinnmargen haben dürfte, das lesen Sie in der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...