Märkte am Morgen: Die EZB-Sitzung hat dem DAX gestern Flügel verliehen. Der deutsche Leitindex holte sein deutliches Minus auf und Schloss im Plus. Heute droht allerdings der nächste Rückschlag. Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen. Mehr von Martin Weiß. Live vom Parkett in Frankfurt berichtet Viola Grebe. Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1