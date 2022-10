Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen schwierigen Handelstag mit leichten Gewinnen abgeschlossen. Gestern lag der DAX zunächst im Minus, zeitweise notierte er sogar unter der Marke von 13.100 Punkten. Im Zuge der EZB-Sitzung drehte er dann ins Plus. Marktidee: Siemens Die Aktie von Siemens hatte im Januar ihr Rekordhoch markiert. Seitdem sind die Bären am Ruder. Das Papier rutschte daraufhin im Juli auf ein Zwei-Jahres-Tief und startete dort einen Erholungstrend. Aktuell läuft die zweite Aufwärtswelle. Aus technischer Sicht rückt jetzt eine massive Hürde in den Fokus. Sollte der Kurs diese Marke nicht nachhaltig überwinden, ist die Gefahr groß in den übergeordneten Abwärtstrend zurückzufallen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1