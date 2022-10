The following instruments on XETRA do have their first trading 28.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.10.2022Aktien1 AT0000A1PY49 Cleen Energy AG2 CA75889D1096 Regency Silver Corp.3 CA40638K7050 Halo Collective Inc.4 CA5015066049 KWESST Micro Systems Inc.5 CA65345C1005 Nextech AR Solutions Corp.Anleihen1 US91324PET57 UnitedHealth Group Inc.2 CH1206367554 Cembra Money Bank AG3 DE000NLB3094 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 US91324PEM05 UnitedHealth Group Inc.5 US00828EEP07 African Development Bank6 US036752AW30 Elevance Health Inc.7 US036752AX13 Elevance Health Inc.8 XS2550909415 ESB Finance DAC9 US665859AX29 Northern Trust Corp.10 FR001400DQ92 Suez S.A.11 US91324PER91 UnitedHealth Group Inc.12 US91324PEP36 UnitedHealth Group Inc.13 US91324PEQ19 UnitedHealth Group Inc.14 DE000HLB7739 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB7796 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB7770 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 US595112BV48 Micron Technology Inc.18 XS2551489821 NRW.BANK19 FR001400DQ84 Suez S.A.20 US87264ACQ67 T-Mobile USA Inc.21 US87264ACS24 T-Mobile USA Inc.22 US693475BH73 The PNC Financial Services Group Inc.23 US693475BJ30 The PNC Financial Services Group Inc.24 US91324PES74 UnitedHealth Group Inc.25 US91324PEN87 UnitedHealth Group Inc.