Aktien: Mercedes-Benz profitiert vom Premium-Boom

Anzeige / Werbung Mercedes-Benz baut Autos für den Premiummarkt. Und genau das zahlt sich in der derzeit schwierigen Marktlage aus: Der Dax-Konzern steigert Umsatz und Gewinn - deutlich. Chip-Mangel, Lieferkettenprobleme, Kaufzurückhaltung der Verbraucher? Mercedes-Benz ficht das alles nicht an. Der Automobilbauer erzielt im abgelaufenen Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte, lag der Umsatz im abgelaufenen Dreimonatszeitraum bei 37,7 Milliarden Euro. Das war eine Steigerung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal von fast einem Fünftel. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)= betrug 5,3 Milliarden Euro. Das wiederum entspricht sogar einem Zuwachs von mehr als 70 Prozent zum Vergleichswert vor einem Jahr. Für das Gesamtjahr rechnet der Audi- und BMW-Konkurrent weiter mit einem Konzernerlös deutlich über dem des Vorjahres. Das Ebit solle zudem klar über Vorjahresniveau liegen. Bislang hatte Mercedes-Benz beim Ergebnis lediglich einen Wert leicht über dem des Vorjahres angestrebt. Mercedes-Aktie mit leichter Erholung Die Aktie von Mercedes steckt in diesem Jahr in einem Abwärtstrend und verliert rund 13 Prozent in 2022. Seit Anfang Oktober erholt sich der Titel, begleitet von einem steigenden MACD (Momentum). Damit nähert sich der Titel dem Widerstand bei fast 62 Euro an, dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Das Jahrestief bei 50 Euro ist die wichtigste Unterstützung. Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US72919P2020

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )