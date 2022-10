Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die Chemie-Industrie wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Allen voran der Vorzeige-Konzern BASF konnte mit seinen Zahlen für das dritte Quartal voll überzeugen. Auch die Börse wird langsam aber sicher wieder optimistisch. Umso erstaunlicher ist die Skepsis insbesondere bei einem Analysten, dessen Einschätzung sich so gar nicht mit dem Markt deckt…

Denn die Schweizer Großbank UBS hatte sich die Ludwigshafener am Wochenanfang in einer neuen Studie noch einmal vorgenommen. Analyst Andrew Stott stufte BASF dabei auf verkaufen. Das Kursziel sollte 37 Euro betragen. Zwar wurde das Kursziel in einem Update am Donnerstag auf 38 Euro angehoben, doch angesichts des aktuellen Kurses mutet das doch etwas komisch an…

Denn an der Börse läuft es für BASF schon seit einigen Wochen richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...