© Foto: SAP SE



Auf seiner Sapphire-Konferenz macht der Software-Riese klar, dass er beim Thema KI ganz vorne mitspielen möchte. Die Aktie zieht am Donnerstag kräftig an, und die Analysten von Berenberg sehen sogar noch mehr Potenzial. Das KI-Tool Joule soll künftig als intelligenter Co-Pilot in mehr als 80 Prozent aller SAP-Produkte stecken. Das erklärte CEO Christian Klein am Rande des Unternehmensevents Sapphire. Experte und Analysten setzten große Hoffnungen auf die neue Software. Berenberg-Analyst Nay Soe Naing sieht gleich mehrerer spannende Szenarien, wie Joule das SAP-Universum ergänzen werde: "Erstens: SAP und Microsoft schaffen eine bidirektionale Integration zwischen Joule und M365 Copilot. …