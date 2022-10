Intel möchte im kommenden Jahr rund 3 Milliarden US-Dollar einsparen. Teil dieser Einsparungen sind unter anderem Personalkosten. Aber auch Fabriken und Fabs machen einen Großteil der Kosten für das Unternehmen aus. Intel hat angekündigt, dass das Unternehmen im Laufe des kommenden Jahres rund 3 Milliarden US-Dollar an Kosten kürzen will. Einige dieser Kosten sollen auch "people costs", also Personalkosten betreffen, wie Intel CEO Pat Gelsinger in einem Interview mit Reuters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...