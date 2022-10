Die Ära von Elon Musk bei Twitter hat laut Medienberichten mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. Am Donnerstag seien etwa der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden. Musk will zunächst selbst den Chefposten bekleiden. Den Tesla-Aktionären dürfte das nicht gefallen."Der Vogel ist befreit", schrieb Musk auf Twitter. Musk hatte Agrawal und die Twitter-Führung in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Mindestens einer der Manager sei aus der Firmenzentrale ...

