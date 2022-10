Unterföhring (ots) -Relevant, aktuell und dicht an den Menschen: Mit sehr starken 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schlägt sich der erste Teil der neuen Doku-Reihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen" am Fußball-Donnerstag hervorragend bei Kabel Eins. Insgesamt schalteten 2,6 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite) ein. Im Anschluss überzeugte das "K1 Magazin" (22:10 Uhr) mit sehr guten 6,5 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.10.2022 (vorläufig gewichtetPressekontakt:Peter EschCommunications & PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1177email: peter.esch@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5355978