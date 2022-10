PORSCHE AG mit gutem 9-Monatsergebnis. Die kürzlich an die Börse gefahrene VW-Sportwagentochter hat in den ersten 9 Monaten den Umsatz um knapp 16 % auf 26,7 Mrd. € gesteigert. Operativ verdiente man knapp 5,05 Mrd. €, was einem Zuwachs von rd. 40 % entspricht. Die Aktie kratzt an der Dreistelligkeit. Kurzfristig besteht Konsolidierungsbedarf. Unter Value-Aspekten ist die Mutter PORSCHE SE mit einem hohen Discount zum inneren Wert die derzeit die bessere Alternative.



