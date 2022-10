Die Erholung der Flugzeugproduktion brachte dem Triebwerksbauer ordentlich Aufwind. Zudem profitiert man vom starken Dollar. SAFRAN rechnet für 2022 daher mit mehr Umsatz. Statt der bisher anvisierten 18,2 bis 18,4 Mrd. € sollen es nun etwa 19 Mrd. € werden. Zu dem soll der Free-Cashflwo die bisherige Zielmarke von 2,4 Mrd. € überschreiten. In Q3 hat man 364 Triebwerke ausgeliefert, also mehr als 100 mehr als im Vorjahr. Hier stechen vor allem die Antriebe für die Boeing 737 Max und den Airbus A320neo hervor. Im dritten Quartal schaffte SAFRAN einen Umsatzanstieg von knapp 30 % auf 4,85 Mrd. €.







Die Aktie bearbeitet aktuell den eingezeichneten Abwärtstrend. Gelingt der Ausbruch, besteht noch Restpotenzial bis 127 €. Angesichts der überkauften Marktlage sind die Erwartungen dahingehend gedämpft. Bei einem KGV von 22 per 2023 und 18 per 2024 ist auch aus bewertungstechnischer Sicht der Spielraum begrenzt.









