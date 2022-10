Analyse-Update - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00 %-Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3H3JC) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" und vergeben 3,5 von 5 möglichen Sternen.

"Stabiles und funktionierendes Geschäftsmodell"

Die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse der Zeitfracht Logistik Holding GmbH zeigen laut KFM-Analysten ein "stabiles und funktionierendes Geschäftsmodell", was auch in konjunkturellen Schwankungen erfolgreich sei. Die Gruppe verfüge zudem aufgrund der durchgeführten Akquisitionen über eine diversifizierte Umsatz- und Ertragsstruktur. Mögliche Übernahmemöglichkeiten, bei denen die Zeitfracht ihr etabliertes Logistikkonzept für Synergieeffekte und eine resultierende Ertragssteigerung anwenden kann, würden vom Unternehmen genutzt. Das Management verfolge eine risikoaverse Wachstumsstrategie und agiere auch bei Übernahmen von Unternehmen in Sondersituation bedacht, beurteilen die KFM-Analysten. Das solide Geschäftsmodell, der Wachstumskurs und die Prognosen des Managements zeigen Opportunitäten für die Steigerung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 14,53% p.a. (auf Kursbasis von 75,00% am 27.10.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung ...

