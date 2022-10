Die SANHA GmbH & Co. KG hat in den ersten neun Monaten eine deutliche Umsatzsteigerung von 11% auf 99,5 Mio. EUR erzielt. Zum Wachstum beigetragen haben fast alle Regionen, besonders hervorzuheben sind die USA und das Industriegeschäft. Wesentliche Herausforderungen des Managements liegen nach wie vor in der Aufrechterhaltung der Lieferketten sowie der Weitergabe der in allen Bereichen gestiegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...