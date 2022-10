WashTec hat im 3. Quartal 22 durchwachsende Ergebnisse vorgelegt. Das Umsatzwachstum blieb leicht hinter den Erwartungen zurück und die Wachstumsdynamik verlor weiter an Fahrt. Auch die Erträge gingen im Jahresvergleich deutlich zurück. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Preiserhöhungen höchstwahrscheinlich in WashTec's Ergebnis niederschlagen werden, was sich in einem sequenziellen Anstieg der EBIT-Margen zeigt. Darüber hinaus habe das Management seine GJ-Prognose bekräftigt, die in der Mitte ein wieder anziehendes Umsatzwachstum und eine weitere Stabilisierung der Margen impliziere. Die Experten von AlsterResearch bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit leicht angepassten Schätzungen und einem Kursziel von EUR 60,00 (alt: EUR 61,00). Angesichts der starken Marktposition von WashTec und des stabilen Abo-Geschäfts gehe AlsterResearch davon aus, dass WashTec bald wieder zu alten Margen- und Renditeniveaus zurückkehren könne. Ein Kurspotenzial von 60% scheint daher bei diesem hochwertigen Geschäftsmodell sehr attraktiv. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/WashTec%20AG





WASHTEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de