Die Rezession kommt, die Inflation bleibt - Amazon steht mit seinem enttäuschenden Ausblick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft symptomatisch für das aktuelle wirtschaftliche Umfeld. Profitierte der größte Online-Versandhändler der Welt in der Corona-Pandemie noch vom Online-Boom, ist in dieser Krise auch Amazon machtlos. Die Kunden halten ihr Geld zusammen aus Sorge, die drohende Rezession in Kombination ...

Den vollständigen Artikel lesen ...