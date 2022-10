Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg / Schlagwort(e): Fonds

20 Jahre Fondshandel an der Börse Hamburg Der Vorreiter im Fondshandel feiert 20-jähriges Jubiläum

Einfacher Fondhandel mit Kostenersparnis für Anleger

Im November 20 Fonds mit reduziertem Spread Hamburg, 28. Oktober 2022 - Vor 20 Jahren führte die Börse Hamburg als erster Handelsplatz in Deutschland den börslichen Fondshandel ein. Vergleichbar wie im Aktienhandel können Anleger seither Investmentfonds an der Börse kaufen und verkaufen und damit schnell auf aktuelle Situationen am Kapitalmarkt reagieren. Heute werden an der Börse Hamburg börsentäglich von 8:00 bis 22:00 Uhr mehr als 3.000 Fonds und ETFs gehandelt und jährlich mehr als eine halbe Milliarde Euro umgesetzt. Zum Jubiläum bietet die Börse Hamburg im November 20 ausgewählte Fonds mit reduziertem Spread an.



Was bringt der Fondshandel Hamburg für Vorteile?

Der Fondshandel über die Börse Hamburg ermöglicht Anlegern eine deutliche Kostenersparnis, da kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, der üblicherweise beim Erwerb im Direktgeschäft über Banken und Broker bis zu 5 Prozent betragen kann. Der Anleger zahlt im Fondshandel lediglich die Geld-/Brief-Spanne (Spread) und die üblichen Entgelte, vergleichbar wie bei einer Aktienorder. Kauf- und Verkaufsaufträge werden zeitnah ausgeführt, der Anleger muss nicht wie beim Direktgeschäft einen Tag warten.



"Ideen für neue Aktivitäten entstehen immer, wenn man einen Bedarf dafür im Markt erkennt. So war es auch in diesem Fall: wir sahen konkretes Interesse von Anlegern für eine solche Innovation. Bis 2002 gab es keinen börsenmäßigen Handel von Investmentfonds in Deutschland, sondern ausschließlich das Direktgeschäft von Kreditinstituten und Fondsgesellschaften. Die Börse Hamburg war hier ein Wegbereiter und hat für diese Art von Wertpapieren einen neuen Marktplatz eröffnet," erinnert sich Dr. Thomas Ledermann, Geschäftsführer der Börse Hamburg.



Breites Angebot an Investmentfonds

Das Angebot der Börse Hamburg umfasst praktisch alle Arten von aktiv gemanagten Investmentfonds, von Aktien- über Rentenfonds, Mischfonds, Immobilienfonds bis hin zu Edelmetall- und Rohstofffonds. Insbesondere der Anteil an Nachhaltigkeitsfonds steigt, da diese bei Anlegern zunehmend nachgefragt werden. Parallel zu den Investmentfonds werden auch eine Vielzahl an ETFs gehandelt.



Zum Jubiläum 20 Fonds mit reduziertem Spread

Zum 20-jährigen Jubiläum bietet die Börse Hamburg im November 20 Fonds unterschiedlichster Anlagestrategien mit einem reduzierten Spread von max. 0,50 Prozent an. Eine Auflistung dieser Aktions-Fonds findet sich unter www.boerse-hamburg.de/ham-fonds-des-monats/.



Um von den Vorteilen des Fondshandels an der Börse Hamburg zu profitieren, müssen Anleger über ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Online-Broker verfügen. Dort erteilen sie die Order ihres gewünschten Fonds, entweder online oder über einen Berater, und geben in der Ordermaske als Handelsplatz die Börse Hamburg ein.

Weitere Informationen zum Fondshandel Hamburg unter www.boerse-hamburg.de/fondshandel-hamburg/ oder am Messestand der Börse Hamburg auf dem Börsentag Hamburg am 12. November 2022.



Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist unter anderem ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.



Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.

