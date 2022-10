Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhung der EZB hat die Marktteilnehmer nicht überrascht und auch die Aussicht auf weitere Zinsschritte, denn dies war weitgehend eskomptiert worden, so die Analysten der Helaba.Erleichterung schien sich breit zu machen, nachdem deutlich wurde, dass es (noch) nicht zu einen Euro-QT kommen wird, berichten die Analysten der Helaba. Auch die weniger dynamischen Steigerungsratend er PCE-Deflatoren im Rahmen der US-BIP-Daten hätten den Märkten geholfen. Dabei sollte aber beachtet werden, dass die Wachstumsdynamik wieder zugelegt habe und der Arbeitsmarkt in robuster Verfassung bleibe, sodass an einer kräftigen Zinserhöhung der FED in der kommenden Woche kaum Zweifel bestünden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...