UniCredit startet onemarkets Fund, eine neue Fondsfamilie und will eine exklusive Auswahl an maßgeschneiderten Anlagemöglichkeiten anbieten. Die Auswahl und das Design der Fonds basieren laut Unicredit "auf dem umfangreichen Wissen von UniCredit über ihre Kund:innen". Die erste Gruppe von Fonds besteht aus drei Multi-Asset- und vier maßgeschneiderten Aktienfonds (global und thematisch), die unter Beteiligung von Amundi, Blackrock, Fidelity, J.P. Morgan und PIMCO strukturiert wurden und in Italien, Deutschland und Österreich verkauft werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...