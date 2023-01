EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

Frankfurt am Main, 10. Januar 2023 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("DFV", "Deutsche Familienversicherung"), das digitale Versicherungsunternehmen und ein in Europa führendes InsurTech, beginnt das Jahr 2023 mit der Neueinführung der Kombiversicherung und dem Start einer marken- und produktbezogenen Fernsehwerbung auf den TV-Kanälen von ProSiebenSat.1. "Das Jahr 2023 startet für die Deutsche Familienversicherung mit einer Produktinnovation. Der neue DFV-KombiSchutz besteht aus einer Unfall-, Hausrat-, Fahrraddiebstahl-, Glas-, Privathaftpflicht- und Verkehrsrechtsschutzversicherung für 39,90 EUR im Monat, unabhängig von Wohnort und von der Familiengröße. Mit der Bündelung von Produkten kombiniert mit einem deutschlandweit einheitlichen Flatrate-Preis kommen wir Kundenwünschen zur weiteren Vereinfachung des Produktangebotes nach. Des Weiteren bewerben wir dieses Produkt auf den TV-Sendern von ProSiebenSat.1 unter unserer eigenen Marke," kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

Neues Familienprodukt DFV-KombiSchutz Zum 01.01.2023 hat die Deutsche Familienversicherung ein neues Kombiprodukt auf dem deutschen Markt eingeführt. Mit dem Versicherungspaket DFV-KombiSchutz bündelt das Unternehmen die wichtigsten Sachversicherungen in einem Vertrag. Durch die Kombination aus Hausrat, Glas, Fahrraddiebstahl, Haftpflicht, Unfall und Verkehrsrechtsschutz sind die Kunden mit einem Versicherungsabschluss vor den größten Risiken des Alltags geschützt. Das neue Produkt setzt damit die "Alles drin"- Logik der 16er-Matrix fort. Zudem reduziert sich der Verwaltungsaufwand, da alle Versicherungen gebündelt sind und einfach online über die DFV-App und das DFV-Kundenportal digital gemanagt werden können. Darüber hinaus handelt es sich beim DFV-KombiSchutz um ein echtes Familienprodukt. Das Highlight ist dabei die Unfallversicherung, welche unabhängig von der Familiengröße immer alle Familienmitglieder erfasst. Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsnehmer sowie den Partner und die jeweiligen Kinder, sofern diese in einem Haushalt leben. Das ist in dieser Flexibilität neu auf dem deutschen Markt. So folgt die Deutsche Familienversicherung den flexiblen Lebensmodellen in Deutschland und bringt damit ein ihrem Namen gerecht werdendes Familienprodukt auf den Markt.

Neue TV-Werbung bei ProSiebenSat.1 Bereits seit April 2018 kooperiert die Deutsche Familienversicherung mit der größten privaten deutschen Sendergruppe, der ProSiebenSat.1 Group, bezüglich der Vermittlung von Versicherungsverträgen. Diese Zusammenarbeit wurde erfolgreich weiterentwickelt und der Vertrieb findet nun ausschließlich unter dem Namen der Deutschen Familienversicherung statt. Dabei wird die Kampagne auf Basis eines intensiven Kostencontrollings gesteuert. Start der TV-Kampagne war der 01.01.2023. Vermarktet wird der neue DFV-KombiSchutz, weitere Produkte sollen im Laufe des Jahres folgen, sodass das gesamte Produktportfolio der Deutschen Familienversicherung deutschlandweit über die reichweitenstarken TV-Kanäle der ProSiebenSat.1-Sendergruppe vermarktet wird. Den aktuellen TV-Spot finden Sie hier. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Partner ProSiebenSat.1, der größten privaten deutschen Sendergruppe, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterentwickeln konnten. Nun stehen neben der Erreichung der Neugeschäftszahlen auch das Einhalten der Vertriebskosten im Vordergrund. Von der Tatsache, dass die Marke Deutsche Familienversicherung dadurch deutschlandweit beworben wird, verspreche ich mir neben vertrieblichen Erfolgen auch eine deutliche Steigerung der Markenbekanntheit," sagt Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

