Die armen Reichen: Wie wirkt sich die aktuelle Energiekrise auf den Luxusimmobilienmarkt aus?

Bereits seit mehreren Jahren steht die Immobilienbranche unter erheblichem Druck.

Sorgte erst die Verknappung von Baumaterialien und der sich zuspitzende Fachkräftemangel für eine massive Verlangsamung bei unterschiedlichsten Projekten, drückt aktuell die Energiekrise auf die Nachfrage. Wie ist die Lage im Bereich der Luxusimmobilien, welche Entwicklungen sehen die Branchenexperten voraus?

Schon seit etlichen Monaten deutete sich für Brancheninsider eine ernstzunehmende Immobilienkrise an. Im Juli 2022 stellte das Immobilienportal Immoscout24 einen starken Rückgang bei den digitalen Suchanfragen nach ausgewiesenen Luxusobjekten fest. In Berlin reduzierte sich das Volumen um 42 Prozent, Hamburg folgte mit 39 Prozent, in Frankfurt am Main wurden immerhin noch 34 Prozent weniger Suchaufträge gezählt. Unter der Hand gilt es im Expertenkreis als sicher, dass sich dieser Krisenstatus im dritten Quartal 2022 weiter ausgeprägt hat. Nach einem jahrelangen Kontinuum steigender Nachfrage und Preise im Luxussegment bedeutet diese Entwicklung also eine echte Trendwende. Brancheninsider erwarten im Winter 22/23 während der Heizperiode aufgrund der explodierenden Energienebenkosten einen Nachfragetiefpunkt. Drei hauptsächliche Negativfaktoren verstärken sich dabei gegenseitig und wirken als erhebliche Brandbeschleuniger der Immobilienkrise:

Verteuerung der Energiekosten von über 40 Prozent

Das Statistische Bundesamt registrierte für den September 2022 eine Inflationsrate von 10 Prozent. Die Energiepreise wirken sich dabei mit einem Zuwachs von 43,9 Prozent neben den Nahrungsmittelpreisen am stärksten auf den Anstieg der Preisindizes aus. Peter Rabitz, Verkäufer von Luxusimmobilien in Berlin stellt dazu fest: "Jetzt in der Heizperiode werden die Energieengpässe ein omnipräsentes Thema sein. Unabhängig davon, ob hochpreisige Immobilien davon betroffen sind oder nicht. Richtung Frühjahr 2023 rechne ich persönlich mit einer ersten Entspannung der Energie-Lage."