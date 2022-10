Die Fortec Elektronik AG (ISIN: DE0005774103) will den Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 70 Cent pro Aktie vorschlagen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (0,60 Euro) ist dies eine Anhebung um 16,7 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,07 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Februar 2023 statt. ...

