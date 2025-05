Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG



Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.05.2025

Kursziel: 22,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Q3: Marge verbessert sich, aber Guidance wohl zu ambitioniert

FORTEC Elektronik hat heute den Q3 Bericht 2024/2025 vorgelegt. Wenngleich das dritte Quartal eine inkrementelle Verbesserung zeigt, gehen wir weiterhin von einer Verfehlung des Ergebnisziels im laufenden Geschäftsjahr aus, sehen dies aber bereits eingepreist.



[Tabelle]



Umsatzerlöse im Rahmen der Erwartungen, Defense-Anteil wächst: Nach 9M lag der Konzernumsatz mit 57,9 Mio. EUR (-17,2% yoy) weiter deutlich unter Vorjahr, unsere Erwartung an ein im yoy-Vergleich stabiles Erlösniveau in Q3 (MONe: 23,0 Mio. EUR) wurde bei Quartalsumsätzen i.H.v. 22,3 Mio. EUR (-3,1% yoy) indes weitestgehend erfüllt. Dabei zeigt sich das Segment Stromversorgungen mit einem Umsatzbeitrag von 10,5 Mio. EUR (-0,2% yoy) nach wie vor wesentlich robuster als das Segment Datenvisualisierung, das 11,8 Mio. EUR beisteuerte (-6,1% yoy). Ersteres profitiert vor allem von bestehenden Rahmenverträgen im Defence-Sektor, dessen Anteil am Konzernerlös sich laut der CEO inzwischen auf ca. 10% verdoppelt hat. Der vorab bereits gemeldete Auftragsbestand per 31.03. i.H.v. 52,1 Mio. EUR (-18,8% yoy, -7,0% qoq) verbesserte sich u.a. dank der kommunizierten Neuaufträge aus den Bereichen Medizintechnik, Bahn und Verteidigung (vgl. Comment vom 16.4.2025) per Ende April wieder auf ca. 55 Mio. EUR. Ein ebenfalls im April avisierter neuer Defense-Auftrag über 3,5 Mio. EUR und mit einer Laufzeit von 24 Monaten ist dabei erst anteilig (MONe: 1,5-2,0 Mio. EUR) enthalten.

Profitabilität zeigt Aufwärtstrend, Guidance bestätigt: Das Konzern-EBIT legte in Q3 trotz schwächerer Rohertragsmarge (31,3%; -210 BP yoy) leicht auf 1,3 Mio. EUR zu (Marge: 5,7%; Vj.: 1,1 Mio. EUR bzw. 4,9%). Insbesondere gegenüber Q1 (-0,2 Mio. EUR) und Q2 (0,4 Mio. EUR) des laufenden Geschäftsjahres zeigte sich angesichts der Kostensenkungssmaßnahmen des Managements eine spürbare Aufwärtstendenz. Vor diesem Hintergrund hält FORTEC trotz des anhaltend herausfordernden Marktumfelds an der Guidance fest und geht von einem EBIT zwischen 4,0 und 6,0 Mio. EUR (9M: 1,4 Mio. EUR) bei einem Konzernumsatz von 80,0 bis 95,0 Mio. EUR aus. Gleichzeitig sieht der Vorstand durch die bestehenden Unsicherheiten bei Zolltarifen und administrativen Genehmigungsprozessen bereits für das Geschäftsjahr 2024/2025 eingeplante Umsätze potenziell gefährdet, auch wenn jene Unsicherheiten im Juni auch noch für Vorzieheffekte seitens der Kunden sorgen könnten. Das Erreichen der Unterkante der Guidance-Bandbreiten setzt für Q4 Erlöse mindestens auf Q3-Level (ca. 22 Mio. EUR), jedoch ein etwa doppelt so hohes operatives Ergebnis (ca. 2,6 Mio. EUR) voraus. Letzteres erachten wir auch aufgrund der für Ende Juni angekündigten Einführung eines neuen ERP-Systems kurzfristig als ambitioniert, sodass wir unterhalb des EBIT-Ziels positioniert bleiben. So setzt auch unsere aktuelle Prognose für Q4 eine deutliche EBITund Margensteigerung auf 1,9 Mio. EUR bzw. 8,4% voraus.



Fazit: FORTEC kämpft nach wie vor mit Gegenwind, der wachsende Defence-Anteil und der Erholungstrend der Marge stützen aber unsere Annahme, dass sich der Konzern vom kommenden GJ an wieder profitabel in Richtung des 2030er-Wachstumsziels (Umsatz: 120-130 Mio. EUR; EBIT-Marge: >10%) entwickelt. Die kerngesunde Bilanz (EKQuote: 72%) und der Net-Cash Bestand eröffnen zudem Chancen für anorganisches Wachstum. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 22,00 EUR.



